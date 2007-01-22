На выборах в Сербии лидируют правые радикалы

На парламентских выборах в Сербии лидирует право-оппозиционная Сербская радикальная партия, которая набрала 27,06% голосов.

Как передает ИТАР-ТАСС, таковы предварительные официальные результаты состоявшегося в воскресенье голосования, опубликованные Республиканской избирательной комиссией страны. Они подсчитаны после обработки 21,45% бюллетеней.

На втором месте - правящая Демократическая партия с 22,59% голосов.

Коалиция Демократическая партия Сербии - Новая Сербия набрала 16,55% голосов и заняла третье место.

Далее следует "Группа 17 плюс" с 7,12% голосов.

Пятипроцентный барьер, необходимый для вхождения в парламент, перешли также оппозиционная Социалистическая партия Сербии с 5,75% голосов и коалиция Либерально-демократическая партия - Гражданский союз Сербии - Социал-демократический союз - Лига социал-демократов Воеводины с 5,47% голосов.

Как сообщает Би-Би-Си, во времена президентства Слободана Милошевича в 1990-х годах Сербская радикальная партия в определенный момент входила в правящую коалицию. Ее нынешний лидер Воислав ШЕШЕЛЬ находится под следствием в Гааге по обвинениям в организации этнических чисток в бывшей Югославии в 1990-е годы.