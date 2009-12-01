В Варшаве снайпер по понедельникам обстреливает автобусы и трамваи

В Варшаве неизвестный обстреливает из легкотравматического оружия городские автобусы и трамваи.

Как сообщает издание Życiе Warszawy, по неофициальным данным полиции, уже пострадало 8 машин.

Последний случай произошел вчера, когда после выстрела в трамвай был легко ранен его водитель.

По данным газеты, городская полиция создала специальную группу для расследования дела.

В то же время официально пресс-секретарь столичной полиции Марчин ШИНДЛЕР утверждает, что на это „нет доказательств”.

Польские СМИ за последние две недели сообщали, по меньшей мере, о двух случаях обстрела городского транспорта.

По данным Życiе Warszawy, «варшавский снайпер» действует по понедельникам.