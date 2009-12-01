В Варшаве снайпер по понедельникам обстреливает автобусы и трамваи
10:27, 01 декабря 2009Мир
1569 0
Полиция создала специальную группу
В Варшаве неизвестный обстреливает из легкотравматического оружия городские автобусы и трамваи.
Как сообщает издание Życiе Warszawy, по неофициальным данным полиции, уже пострадало 8 машин.
Последний случай произошел вчера, когда после выстрела в трамвай был легко ранен его водитель.
По данным газеты, городская полиция создала специальную группу для расследования дела.
В то же время официально пресс-секретарь столичной полиции Марчин ШИНДЛЕР утверждает, что на это „нет доказательств”.
Польские СМИ за последние две недели сообщали, по меньшей мере, о двух случаях обстрела городского транспорта.
По данным Życiе Warszawy, «варшавский снайпер» действует по понедельникам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter