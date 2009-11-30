В Швейцарии запретили строить минареты

Строительство минаретов "отныне запрещено в Швейцарии", однако "мусульмане могут, как и до этого, продолжать исповедовать свою религию, в индивидуальном порядке или сообща". Таким образом Федеральный совет (правительство) Швейцарии отреагировал на итоги состоявшегося накануне в стране общенационального референдума, в ходе которого 57,5% граждан европейской страны согласились с инициативой ультраправой Швейцарской народной партии (ШНП). Она предлагала воспрепятствовать "постепенной исламизации страны" и для этого - конституционно запретить возведение новых башен, с которых исповедующие ислам верующие призываются на молитву, сообщает ИТАР-ТАСС.

42,5% швейцарцев не поддержали инициативу ШНП. Лидером здесь оказался кантон Женева, где с "народниками" не согласились 60% жителей. Тем не менее в общей сложности против строительства минаретов выступили жители 22 кантонов (из 26). Явка составила 53,4%.