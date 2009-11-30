На российской железной дороге гремят взрывы

В Дагестане недалеко от пикета "Избербаш-Инчхе" было взорвано железнодорожное полотно. Подрыв путей произведен утром 30 ноября перед прохождением пассажирского поезда 374 "Тюмень-Баку".

Взрыв произошел в 6:00 (время московское). Несмотря на то, что поезд остановился лишь через 150 метров после того, как локомотив проехал место подрыва, ни один из вагонов не сошел с рельсов. По предварительным сведениям, жертв и пострадавших нет.

Состав остановлен, на место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Это уже второй взрыв на российской железной дороге за последние трое суток. Как сообщалось ранее, мощность бомбы, которой в пятницу вечером подорвали "Невский экспресс", составляла 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Всего взрывных устройств было два, но одно сработало уже на следующий день, причем не в полную силу, не причинив вреда ни людям, ни инфраструктуре. У МВД РФ уже есть информация о людях, которые, возможно, могут быть причастны к теракту. Сейчас составляются их фотороботы. Кроме того, милиция ищет человека, который по телефону сообщил о возможных подозреваемых. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". По последним данным, при крушении поезда погибли 26 и пострадали 96 человек

По материалам РИА Новости и Лента.ру