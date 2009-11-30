Президент передал премьеру контроль над ядерным арсеналом Пакистана

Президент Пакистана Асиф Али Зардари передал контроль над ядерным арсеналом страны премьер-министру Юсуфу Раза Гилани, пытаясь урегулировать политическое напряжение, сообщается на сайте британской телерадиокорпорации Би-би-си.

Администрация президента выступила с заявлением о том, что контроль над Национальным военным командованием, в ведении которого находится ядерный арсенал страны, передан премьер-министру.

"Президент передал мне свои полномочия по руководству и контролю Национальным военным командованием, приняв в связи с этим постановление", - также заявил Гилани.

По словам пресс-секретаря президента Пакистана, этот шаг является "огромным рывком" навстречу премьер-министру и парламенту страны, которые тем самым наделяются еще большими полномочиями.

Однако, по мнению аналитиков, действия Зардари являются попыткой успокоить критиков его политического и военного курса на фоне истечения в субботу срока амнистии, защищающей президента Пакистана от судебного преследования.

В рамках этой амнистии Зардари и другие официальные лица страны обладают иммунитетом, защищающим их от судебных разбирательств по обвинениям в коррупции, отмечает Би-би-си.

Амнистия, воплощением которой является декрет о национальном примирении (National Reconciliation Ordinance), принятый в октябре 2007 года экс-президентом Пакистана Первезом Мушаррафом, обеспечивала защиту от судебного преследования более 8 тысячам чиновников и политиков, в числе которых были и Зардари и его супруга, экс-премьер-министр Беназир Бхутто, убитая в конце 2007 года.

Верховный суд Пакистана может возобновить рассмотрение дел по обвинению Зардари в коррупции, если суд постановит, что принятие подобной амнистии противоречило Конституции и не было одобрено парламентом.

Сам же Зардари заявил накануне, что он все еще обладает иммунитетом как действующий президент страны и не беспокоится по поводу возобновления судебных разбирательств против него.

РИА "Новости"