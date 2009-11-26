МИД не подтверждает информацию об освобождении «Арианы»

14:20, 26 ноября 2009
Мир
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На борту судна - 24 украинца

Министерство иностранных дел Украины не подтверждает информацию об освобождении судна “Ариана” с 24 украинцами на борту из пиратского плена.

Об этом корреспонденту УНИАН заявили в пресс-службе МИД.

Ранее агентство “Рейтер” сообщило, что сомалийские пираты освободили судно “Ариана”. Об условиях освобождения судна и состоянии моряков не сообщалось.

 

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