Польша выдает украинцам больше виз, чем весь Евросоюз

Министры иностранных дел Украины и Польши Петр ПОРОШЕНКО и Радослав СИКОРСКИЙ задекларировали намерение реализовать ряд мероприятий для облегчения визового режима для украинцев и упрощения пересечения общей границы.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.СИКОРСКИЙ отметил, что Польша сегодня выдает украинцам больше виз, чем все остальные государства Европейского Союза вместе взятые.

Кроме этого, он отметил, что, невзирая на экономический кризис, из-за которого польский МИД закрывает свои представительства за рубежом, в Украине в ближайшее время будут открыты еще два консульства.

Р.СИКОРСКИЙ заявил, что консульство в Львове, которое выдает больше всего виз украинцам среди всех пяти польских консульств в Украине, увеличило выдачу виз вдвое, и таким образом ликвидированы большие очереди возле него. Он сказал, что Польша еще имеет потенциал для облегчения выдачи виз.

В свою очередь, П.ПОРОШЕНКО заметил, что пограничное движение планируется упрощать за счет введения общего пограничного и таможенного контроля между Украиной и Польшей, а также новейших технологий, которые будут способствовать ускорению пересечения границы.

«Мы действительно будем делать все возможное, чтобы упростить пересечение границы для граждан наших стран», - отметил П.ПОРОШЕНКО.

«Наши границы будут границами дружбы, а не придирчивых проверок», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня П.ПОРОШЕНКО и Р.СИКОРСКИЙ подписали межправительственное соглашение о внесении изменений в соглашение о приграничном движении от 2001 года, что будет способствовать введению общего контроля на границе между Украиной и Польшей.

Справка УНИАН. Общий контроль на границе предусматривает проверку путешествующих один раз вместо двух, которые осуществляют украинские и польские пограничные и таможенные службы.

Для введения общего контроля с Польшей, которая входит в Европейский Союз и Шенгенскую зону, Украине необходимо ратифицировать конвенцию 108 Совета Европы по защите личных данных и протокол к ней.

Посол Украины в Польше Александр МОЦЫК прогнозирует, что эти документы могут быть приняты уже в начале 2010 года.