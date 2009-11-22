Паром c 200 пассажирами затонул у берегов Суматры

Паром, на борту которого находилось более 200 пассажиров, затонул у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает РИА Новостисо ссылкой на AFP.

"В списках пассажиров числятся 213 человек и 13 членов экипажа, включая капитана корабля. В настоящий момент, многие из них продолжают находиться в воде, мы стараемся как можно скорее достать их из воды", - цитирует агентство слова представителя местной полиции Боя Херламбанга (Boy Herlambang).

По предварительным данным, причиной затопления судна могла стать плохая погода.