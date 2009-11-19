Из Украины в Россию переехали несколько тысяч человек

За два года из Украины по программе переселения соотечественников в Россию переехали несколько тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщил директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерство иностранных дел РФ Александр ЧЕПУРИН.

«Количество переселенцев из Украины не на первом месте – где-то пятое-шестое место. Это несколько тысяч человек», - сказал А.ЧЕПУРИН.

По его словам, всего в Россию за два года работы программы по переселению соотечественников вернулись 17 тысяч человек.

Дипломат сообщил, что при переезде люди хотят иметь на новом месте комфортное жилье и хорошую работу. «Это, к сожалению, не всегда происходит, поэтому за два года переехало (в Россию) 17 тыс. человек», - сказал он.

По словам А.ЧЕПУНИНА, в те регионы РФ, которые создали эти условия, переезжают более активно. В частности, 80% переселенцев переезжают в три российских региона - Калининградскую, Калужскую и Липецкую области. «Это три региона, которые создали дома и принимают приезжих, помогают трудоустроиться на нормальную роботу», - сказал он.

В основном, по словам А.ЧЕПУРИНА, переезжают в РФ соотечественники из республик Центральной Азии.

«На первом месте – Казахстан (33%), потом идут другие республики Центральной Азии, затем идут Молдова, Украина. Из дальнего зарубежья самая крупная цифра переехавших из Германии - 130 человек. Из Израиля и США - несколько десятков человек», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта председатель Комитета Совета федерации по делам СНГ Вадим ГУСТОВ заявил, что программа по переселению соотечественников в Россию не работает.

«Проект, который два года назад воспринимался «на ура» и вызывал колоссальную эйфорию, отчасти не оправдался. Мы думали, что к нам поедут миллионы. Но народ не поехал», - сказал В.ГУСТОВ.

Он отметил, что с начала реализации госпрограммы в Россию переехали около 10 тыс. человек, и почти половина из них - в Калининградскую область. По его словам, сейчас идет корректировка программы, и Россия сможет принимать около 25 тыс. человек в год, на что выделены деньги.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, была принята в 2006 году, и ее действие рассчитано на период до 2012 года. Программа нацелена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами РФ и желающих переселиться в Россию. Согласно принятой программе, власти России рассчитывают до 2012 года привлечь в Россию несколько миллионов переселенцев.