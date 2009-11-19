Впервые избран президент Европы

Премьер-министр Бельгии Герман Ван РОМПЕЙ избран первым главой Совета Евросоюза (президентом).

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе проходит неформальное заседание Европейского Совета (полномочного форума глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), на котором лидеры ЕС планировали избрать нового президента ЕС и верховного представителя Евросоюза по вопросам политики безопасности и внешней политики.

Эти должности предусмотрены Лиссабонским соглашением ЕС, которое вступит в силу 1 декабря этого года.

Комиссар ЕС по вопросам торговли, британка Кэтрин ЭШТОН избрана Верховным представителем Евросоюза по политике безопасности и внешней политике.

Новая должность Эштон совместит в себе два прежде существовавших поста - верховного представителя по вопросам общей внешней политики и политики безопасности, а также еврокомиссара по внешним связям. Верховный представитель также станет вице-председателем Европейской Комиссии.