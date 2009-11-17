Албания получила официальный статус кандидата в ЕС
00:39, 17 ноября 2009Мир
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Решение Совета министров
Совет министров по общим делам и внешним отношениям Европейского Союза предоставил Албании официальный статус кандидата в члены ЕС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета без обсуждения.
Совет министров ЕС поручил Еврокомиссии оценить заявку Албании на членство и подготовить свою позицию относительно дальнейшего хода переговоров со страной.
Как сообщал УНИАН, Албания подала заявку на членство в ЕС в апреле этого года.
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