Всемирный банк прочит Украине засухи и всего 2 месяца зимы

Всемирный банк прогнозирует до 2020 г. в Украине потепление на 1,5-2 градуса по Цельсию. Об этом сообщила главный экономист сети устойчивого развития Всемирного банка, руководитель отчета о мировом развитии Мариан Фэй, пишет "ДЕЛО".

Она отметила, что изменение климата больше всего угрожает странам, которые развиваются. По словам Фэй, в Украине будет большее количество осадков, однако они будут более концентрированными, в результате чего возникнет высокая вероятность засухи. "Это означает, что на месяц сократятся зимы", - отметила Фэй.

В свою очередь, директор Всемирного банка в делах Украины, Беларуси и Молдовы Мартин Райзер подчеркнул, что на глобальном уровне нужно совмещать усилия, чтобы минимизировать влияние изменения климата на мировую экономику. "Нужно думать, как адаптировать экономику к изменениям климата", - отметил Райзер