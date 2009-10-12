Грузия хочет вступить в НАТО без ПДЧ

Грузия хочет войти в НАТО без предоставления "Плана действий по членству", в котором ей отказали в 2008 году, предоставив тогда ежегодную программу партнерства.

Вице-премьер, государственный министр по европейской и евроатлантической интеграции Георгий БАРАМИДЗЕ заявил сегодня, что во время визита в Грузию на прошлой неделе спецпредставителя Генсека НАТО Роберта СИММОНСА такая возможность рассматривалась, передают «Подробности».

По его словам, "консультации по этому поводу уже идут, и, если такое решение будет принято, начнется рассмотрение вопроса членства Грузии без ПДЧ". Г.БАРАМИДЗЕ объяснил это успешным выполнением Грузией ежегодного плана.