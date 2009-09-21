Медведев и Путин будут договариваться, кому идти в президенты

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ не собирается увольнять правительство и премьер-министра Владимира ПУТИНА.

Об этом он заявил в интервью Си-Эн-Эн, комментируя вопрос журналиста о том, является ли он на самом деле «боссом В.ПУТИНА».

«По Конституции в стране есть только один Верховный Главнокомандующий, есть только один гарант исполнения Конституции, есть только один глава государства – это Президент страны», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

Отвечая на замечание журналиста о существовании мнения, что реальная власть в России сконцентрирована в руках В.ПУТИНА, а Д.МЕДВЕДЕВ является «церемониальным фасадом», российский Президент отметил: «По всей вероятности, те, кто рассуждает так, должны сказать следующую фразу: действующий Президент страны всё нам докажет только в одном случае, если он уволит Правительство. Я не собираюсь этого делать, потому что мне комфортно работать и с Правительством, и с ПУТИНЫМ. Вот и всё».

«Всё остальное, понимаете, бессмысленно об этом говорить, но в нашей стране всё так забюрократизировано, что никто даже пальцем не пошевелит без того, пока я не подпишу бумагу, даже если они по-разному оценивают кого бы то ни было», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме того, он сообщил, что они с В.ПУТИНЫМ договорятся, кто с них будет баллотироваться на следующий президентский срок.

«Когда, допустим, партия принимает решение выдвинуть кого-то на должность Президента, она исходит из того, какие кондиции у этого человека, насколько он является проходным, способен ли он победить», - подчеркнул российский Президент.

«Ну, у нас пока нормальный рейтинг с ним. Поэтому мы договоримся, это точно», - цитирует Д.МЕДВЕДЕВА официальный сайт Кремля.