Российская танковая бригада отправляется в Белоруссию

Погрузка и отправка воинскими эшелонами подразделений танковой бригады Московского военного округа (МВО) началась во вторник для участия в оперативно-стратегических учениях "Запад-2009" (ОСУ) в Белоруссии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы министерства обороны РФ.

Учения "Запад-2009" - итоговое мероприятие оперативной подготовки Вооруженных Сил Союзного государства в 2009 году и проходят с 8 по 29 сентября под общим руководством министра обороны Вооруженных Сил Белоруссии и начальника Генерального штаба ВС РФ.

"Во вторник началась погрузка и отправка воинскими эшелонами подразделений 4-й отдельной танковой бригады 20-й армии Московского военного округа, принимающих участие в учении, в район проведения ОСУ на территории республики Беларусь", - сказал собеседник агентства.

Основное место проведения ОСУ "Запад-2009" - Обуз-Лесновский полигон в Белоруссии. В ходе учений также будут задействованы полигоны 174-й "Доманово", 210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО "Ружаны" и авиационный полигон 206-й штурмовой авиационной базы "Неман".

Согласно замыслу ОСУ "Запад-2009", осуществляется плановое перемещение органов военного управления и войск (сил) ВС РФ на территорию Белоруссии, а также белорусских воинских подразделений в Россию. На территории РФ задачи учений будут отрабатываться на полигонах "Ашулук" (Астраханская область) и "Телемба" (Читинская область), сказал собеседник агентства.