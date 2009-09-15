Медведев не исключил, что опять будет баллотироваться в Президенты

Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключил, что будет баллотироваться на пост Президента России в 2012 году.

"Некоторое время назад я и в Президенты баллотироваться не собирался, но так судьба распорядилась, и поэтому я для себя ничего не загадываю, ничего не исключаю", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ на встрече с участниками Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает РИА «Новости».

Директор программы "Россия и Азия" вашингтонского Института мировой безопасности Николай ЗЛОБИН спросил Д.МЕДВЕДЕВА, реализует ли он до конца свою программу развития государства.

"На эту тему я могу сказать, что всегда стараюсь, как человек более или менее последовательный, доводить свои замыслы до конца. Во-вторых, я стараюсь ничего не загадывать на будущее, потому что так проще. План у меня должен быть, но применительно к самому себе я стараюсь ничего не загадывать", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

На встрече с участниками клуба "Валдай" в пятницу, 11 сентября, премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что между ним и действующим Президентом не будет конкуренции на выборах главы государства в 2012 году, как и в 2008-м.

"Мы договоримся, потому что мы люди одной крови и одних политических взглядов", - процитировал В.ПУТИНА один из членов клуба, политолог Н.ЗЛОБИН.

По его словам, В.ПУТИН отметил, что когда подойдет время они с Д.МЕДВЕДЕВЫМ "вместе подумают", исходя из реалий 2012 года, политических планов, расклада политических сил, положения партии "Единая Россия".

Комментируя эти слова, Д.МЕДВЕДЕВ сказал: "В том, что на такой вопрос ответил В.ПУТИН, есть вполне очевидный смысл".

"Это не значит, что мы что-то предрешаем, но как ответственные люди мы должны друг с другом договариваться по каким-то вопросам", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Д.МЕДВЕДЕВ был избран Президентом РФ на выборах в марте 2008 года и вступил в должность 7 мая прошлого года, сменив на этом посту восемь лет возглавлявшего Россию В.ПУТИНА. Президентские полномочия Д.МЕДВЕДЕВА заканчиваются в мае 2012 года.