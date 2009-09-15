В Ингушетии обстрелян аэропорт

В Ингушетии в ночь на вторник, 15 сентября, обстреляно здание аэропорта в станице Орджоникидзевская, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Огонь по зданию аэропорт, рассказали собеседники агентства, велся из автоматов и гранатометов. В результате обстрела в одном из подсобных помещений возник пожар, с которым удалось оперативно справиться.

Часом раньше в центре г. Назрань были убиты три человека. По одним данным, уничтожены боевики, открывшие огонь по представителям правоохранительных органов, по другим - три человека погибли в результате обстрела административного здания в центре Назрани, в котором размещается отделение почты и управление электросвязи республики. Обстрел здания, сообщает ИТАР-ТАСС, в течение нескольких минут вела группа из 5-6 человек.