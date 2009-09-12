Венгерский эксперт: Украина остается геополитическим плацдармом

Украина остается геополитическим плацдармом, уверен руководитель отдела международной политики венгерской газеты «Magyar Nemzet» Габор ШТИР.

Такое мнение он выразил в интервью УНИАН в ходе заседания международного дискуссионного клубу «Валдай», который сейчас проходит в Москве.

«Грузия, Украина и частично Центральная Азия и дальше останутся геополитическими плацдармами. Изменения могут быть заметны лишь в том, что Вашингтон не будет напрямую связывать решение глобальных вопросов с разворачивающимся здесь конфликтами», - сказал Г.ШТИР.

По его мнению, в изменяющейся мировой системе есть много разнокалиберных игроков. В частности, слабеющие, хотя считающиеся полноправной великой державой во всех отношениях и даже в одиночку США, наряду с ними такие региональные супердержавы, как Китай, Россия, ЕС и в определенном смысле Иран.

Г.ШТИР считает, что отношения между ними таковы, что даже самая большая не может оставить без внимания другие, которым есть что сказать в их непосредственном окружении, они могут воспрепятствовать имперским амбициям других.

Эксперт считает, что в мире глобализации изменяются и средства ведения боя.

«Не исчезает и метод устрашения, но все больший вес приобретают медиа, так называемая «мягкая сила», и особенно экономика, возросла и однозначно стала стратегической роль энергетического сектора, особого внимания требует уровень технологий», - сказал Г.ШТИР.

Таким образом, считает он, вряд ли сегодняшний мировой кризис, который посредством ощутимого роста важности «Группы двадцати» указывает на то, что необходимо пересмотреть значимость различных международных организаций, изменит значительным образом соотношения сил. Велика вероятность того, что великими державами будущего станут те страны, которые выйдут самыми сильными из этого кризиса, добавил эксперт.

«Мы вступили в эпоху глобального мирового беспорядка, или, как другие описывают эту ситуацию, мир вернулся к неореалистической внешней политике, в которой снова ведется раздел сфер влияния, затрагивающий и постсоветские территории, а великие державы продолжают свои геополитические игры», - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что «холодная война» была своеобразным, перегруженным с точки зрения идеологии этапом геополитического состязания.

«Сегодня идеологический компонент отсутствует, соревнование ведется исключительно за сферы влияния. Но суть противостояния все та же. Напрасно многие надеялись, что после распада Советского Союза напряжение между Западом и Востоком исчезнет. Все произошло не так», - сказал он.

Более того, считает эксперт, успех модернизации России и в будущем будет лишь увеличивать ее «потенциал трения».

«Как еще в 1997 года сказал Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ, Евразия – шахматная доска, на которой продолжается борьба за мировое первенство, сегодня вопрос состоит в том, насколько прочной будет ведущая роль Америки в Евразии, и какие цели она будет преследовать. Об этом свидетельствует Афганистан, «позвякивания» на постсоветском пространстве, и главным образом партия вокруг Китая. В отношениях между Россией и Америкой «перезагрузка» будет ощутима максимум на уровне риторики. Основные интересы США за один год не изменятся», - считает он.

*** Международный дискуссионный клуб «Валдай» - периодическое собрание известных экспертов из разных стран, которые специализируются на изучении внешней и внутренней политики России.