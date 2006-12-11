Главного свидетеля по делу Литвиненко допрашивают в больнице

Следователи Генпрокуратуры РФ совместно с коллегами из Скотланд-Ярда приступили к допросу предпринимателя Андрея Лугового, который считается одним из главных свидетелей по делу Литвиненко. Как сообщает ИТАР-ТАСС, эту информацию подтвердили как источники, близкие к следствию, так и в окружении Лугового.

Допрос проходит в одной из московских клиник, где Луговой и еще один свидетель Дмитрий Ковтун проходят радиологическое обследование. По словам Лугового, он чувствует себя нормально, и, по результатам последнего медобследования, нет никаких препятствий для его встречи со следователями.

Сотрудники Генпрокуратуры беседовали с Ковтуном 5 и 6 декабря. 7 декабря Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту убийства Литвиненко и покушения на убийство Ковтуна. По неофициальным данным, у Ковтуна и Лугового выявлены признаки поражения организма радионуклидами.

В пятницу, 8 декабря, уже появлялись сообщения о начале допроса Лугового, которые он впоследствии опроверг. Луговой подчеркивает, что сам настаивает на встрече со следователями и намерен дать исчерпывающие ответы на все вопросы.

По его словам, упоминание его имени в связи со смертью Литвиненко негативно сказывается на его бизнесе и на психологическом состоянии его родных. Поэтому, дав показания следствию, он намерен поставить "публичную точку" в этом вопросе.

Луговой и Ковтун встречались 1 ноября с Литвиненко в баре лондонской гостиницы Millenium. По их словам, они обсуждали деловые вопросы. После этой встречи Литвиненко был госпитализирован с признаками тяжелого отравления и 23 ноября скончался.

По данным британского расследования, Литвиненко был отравлен радиоактивным изотопом полония-210, причем отравление произошло именно в гостинице Millenium. Следы полония были, в частности, найдены в гостиничном номере, где останавливался Луговой, и в самолете, на котором он вернулся в Москву.

Лента.ру