Украинские дипломаты нарушают правила парковки в Нью-Йорке

Американские экономисты Реймонд ФИСМЕН и Эдвард МИГЕЛЬ опубликовали результаты собственного исследования, которое имело целью установить взаимосвязь между тем, как часто дипломаты ООН нарушают правила парковки в Нью-Йорке, и тем местом, какое страна, которую они представляют, занимает в мировых индексах коррупции.

Результаты и выводы исследования обнародовала американская газета "Нью-Йорк Таймс".

Фактологической базой исследования является количество выписанных - и неоплаченных - квитанций о нарушении дипломатами правил парковки, которые имели место в 1998 году. В то время, отмечают авторы исследования, еще не действовала система принудительного взыскания штрафов, а потому у дипломатов был выбор - нарушать правила, зная, что платить не придется, или все-таки придерживаться установленных ограничений.

Анализ 150 тысяч неоплаченных квитанций (которые должны были принести в казну Нью-Йорка 18 миллионов долларов в виде штрафов) засвидетельствовал четкую взаимосвязь между количеством проигнорированных нарушений и местом страны в индексах корупционности.

Авторы исследования (http://papers.nber.org/papers/w12312.pdf) пришли к выводу, что представители стран с наименьшими показателями корупционности предпочитают делать круг за кругом по Манхеттену, выискивая свободное место для парковки, лишь бы не нарушать правила - хотя и знали в то время, что штраф можно и не платить. Для дипломатов государств, которые получили международное реноме "склонных к коррупции", такие ограничения были менее обременительными.

Наивысшие ступеньки в этом своеобразном списке 146 стран - членов ООН занимают Кувейт (246 неоплаченных квитанций в расчете на одного члена дипломатической миссии), Египет (139), Чад (124), Судан (119), Болгария (117), Мозамбик (111), Албания (84), Ангола (82) и Сенегал (80). В отличие от них, представители таких стран, как Норвегия, Голландия, Великобритания, Япония, Швеция и Канада, либо не допустили ни одного нарушения, либо же оплатили все квитанции. Однако в списке "отличников" фигурируют также Ямайка, Колумбия и Эквадор.

Украинские дипломаты при ООН, миссия которой в 1998 году насчитывала 14 человек, заняли 51-е место среди 146 стран - с 12,9 неоплаченных квитанций в среднем на одного чиновника.