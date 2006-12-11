Взрыв разрушил жилой дом

Мощный взрыв прогремел сегодня утром в жилом здании военного гарнизона в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, сообщает телекомпания NTV.

Взрыв произошел около 8.30 по местному времени в паровом котле котельной, передают турецкие телекомпании со ссылкой на власти Диярбакыра, отмечает РИА «Новости».

Один из двух подъездов пятиэтажного здания полностью разрушен, другой частично. Серьезно повреждены соседние дома.

В десятиквартирном доме командования Седьмого армейского корпуса, расквартированного в Диярбакыре, проживало 40 военнослужащих офицерского и унтер-офицерского состава и членов их семей.

По данным телекомпании CNN-Turk, раненые, число которых уточняется, доставлены в местный госпиталь. Телекомпания TGRT передает, что при взрыве пострадали около 20 человек, однако эта информация пока не получила подтверждения из официальных источников.

Журналистов на территорию военного гарнизона не допускают. Военное ведомство Турции пока не сделало никаких заявлений в связи с произошедшим.