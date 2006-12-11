На выборах президента Приднестровья лидирует Смирнов

Молдова призвала мир осудить выборы

На выборах президента Приднестровья лидирует нынешний глава непризнанной республики Игорь СМИРНОВ, сообщает радио «Свобода». По данным экзит-полов, за него проголосовали более 60% избирателей. На пост президента Приднестровья претендуют четыре кандидата. Явка избирателей превысила 65%. Молдова призвала мировое сообщество осудить проведение выборов, назвав их "провокацией".

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