Смерть Пиночета разделила Чили
09:46, 11 декабря 2006Мир
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Полиция разгоняет демонстрантов
В Чили тысячи людей вышли на улицы после известия о смерти бывшего диктатора Аугусто Пиночета, сообщает радио «Свобода».
Сторонники экс-диктатора собрались у больницы, где он умер.
Противники Пиночета, которому были предъявлены обвинения в серьезнейших нарушениях прав человека, праздновали на улицах Сантьяго и других городов.
Полиция использовала водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, направлявшуюся к президентскому дворцу.
Пиночет находился у власти в Чили с 1973 по 1990 год. Он умер на 92-м году жизни.
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