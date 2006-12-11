Смерть Пиночета разделила Чили

В Чили тысячи людей вышли на улицы после известия о смерти бывшего диктатора Аугусто Пиночета, сообщает радио «Свобода».

Сторонники экс-диктатора собрались у больницы, где он умер.

Противники Пиночета, которому были предъявлены обвинения в серьезнейших нарушениях прав человека, праздновали на улицах Сантьяго и других городов.

Полиция использовала водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, направлявшуюся к президентскому дворцу.

Пиночет находился у власти в Чили с 1973 по 1990 год. Он умер на 92-м году жизни.