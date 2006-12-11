В Ираке погиб уроженец Киева

Минобороны США в пятницу сообщило о гибели в Ираке 24-летнего сержанта Евгения Рындыча из Бруклина (Нью-Йорк), уроженца Украины, пишет газета “15 минут” со ссылкой на американское издание amNewYork.

Сержант погиб при взрыве дорожной мины в районе города Рамади. Трагедия произошла в тот самый день, когда невеста Евгения – Ким получила от него по почте обручальное кольцо. “Он купил кольцо через Интернет”, - сказал журналистам Иван Рындыч, брат погибшего.

Семья Рындыч выехала из Украины на постоянное место жительства в Нью-Йорк в 1998 году. По словам Ивана, служба его старшего брата Евгения в Ираке закончилась в 2005 году. Однако после этого сержант вернулся в свою часть, поскольку не хотел расставаться с сослуживцами.

Иван Рындыч, сообщает американская газета, по примеру старшего брата, хотел посвятить свою жизнь армии, но после гибели Евгения передумал.