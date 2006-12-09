Литвиненко пытался помешать ФСБ выбивать деньги из миллионеров

Бывший сотрудник ФСБ РФ Александр Литвиненко перед своей смертью собирал доказательства существования тайного плана российских спецслужб по принудительному изъятию значительных денежных сумм у российских миллионеров, получивших убежище на Западе, пишет The Times 9 декабря.

По данным издания, Литвиненко предупреждал об опасности несколько человек из "списка ФСБ", большинство из которых ранее являлись высокопоставленными сотрудниками компании "ЮКОС".

Еще до своего отравления он сообщал миллионерам-беглецам, что на Запад уже отправлены группы сотрудников ФСБ, которые будут добиваться возвращения в Россию вывезенных капиталов. Для этого "агенты Москвы", якобы, собираются использовать широкий спектр "грязных трюков" - от запугивания и шантажа бывших сотрудников "ЮКОСа" и их семей до убийств.

Главной целью тайной операции ФБС, пишет The Times, был бизнесмен Леонид Невзлин, скрывающийся от российских властей в Израиле. Именно с ним незадолго до отравления Литвиненко поделился результатами своего расследования.

Невзлин, по данным издания, уже передал полученные документы в Скотланд-Ярд, рассчитывая, что значимость этой информации будет оценена по достоинству, а следователи поймут "желание Кремля заткнуть рот Литвиненко".

Лента.ру