Литвиненко пытался помешать ФСБ выбивать деньги из миллионеров
Так что "ничего удивительного"
Бывший сотрудник ФСБ РФ Александр Литвиненко перед своей смертью собирал доказательства существования тайного плана российских спецслужб по принудительному изъятию значительных денежных сумм у российских миллионеров, получивших убежище на Западе, пишет The Times 9 декабря.
По данным издания, Литвиненко предупреждал об опасности несколько человек из "списка ФСБ", большинство из которых ранее являлись высокопоставленными сотрудниками компании "ЮКОС".
Еще до своего отравления он сообщал миллионерам-беглецам, что на Запад уже отправлены группы сотрудников ФСБ, которые будут добиваться возвращения в Россию вывезенных капиталов. Для этого "агенты Москвы", якобы, собираются использовать широкий спектр "грязных трюков" - от запугивания и шантажа бывших сотрудников "ЮКОСа" и их семей до убийств.
Главной целью тайной операции ФБС, пишет The Times, был бизнесмен Леонид Невзлин, скрывающийся от российских властей в Израиле. Именно с ним незадолго до отравления Литвиненко поделился результатами своего расследования.
Невзлин, по данным издания, уже передал полученные документы в Скотланд-Ярд, рассчитывая, что значимость этой информации будет оценена по достоинству, а следователи поймут "желание Кремля заткнуть рот Литвиненко".