При пожаре в больнице в Москве погибли 45 человек

Число жертв пожара в наркологической больнице на юго-западе Москвы возросло до 45-ти.

Как передает радио «Свободы», погибли 43 пациента и два сотрудника больницы. Пострадали и госпитализированы - по данным властей - 12 человек.

Как сообщил журналистам находящийся на месте трагедии заместитель главы МЧС Александр ЧУПРИЯН, пожар возник на втором этаже 5-этажного женского отделения больницы. Персонал, по словам А.ЧУПРИЯНА, не занимался эвакуацией больных - им пришлось спасаться самим.

Главный прокурор Москвы Юрий СЕМИН заявил, что следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе - поджог.

Пожар в наркологической больнице №17 стал самым страшным в российской столице за последние три года. При пожаре в общежитии Университета дружбы народов в ноябре 2003 года погибли 44 человека.