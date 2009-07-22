В России разбился вертолет: погибли 5 руководителей «дочки» Лукойла

Пять сотрудников ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз" находились на борту вертолета Ми-8, потерпевшего аварию в Волгоградской области в среду, все они погибли, говорится в сообщении ЛУКОЙЛа. "Сегодня около 10.00 в Волгоградской области потерпел аварию вертолет Ми-8 компании "Газпромавиа", совершавший рейс Волгоград-Котово, на борту которого находились пятеро сотрудников ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз", - говорится в сообщении. В частности, на борту находились заместитель генерального директора по управлению персоналом Александр Шумлянский, заместитель генерального директора по капитальному строительству Фарид Шихотаров, председатель объединенной профсоюзной организации Валентин Шараськин, начальник отдела социальных программ Василий Басюк, начальник отдела по связям с общественностью Евгения Калуженкова.

РИА новости