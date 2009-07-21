Газпром добился своего в Польше

Представители польских акционеров в компании EuRoPolGaz согласились внедрить принцип единогласия во время принятия важных решений правлением фирмы, что позволит российской стороне устанавливать желаемые тарифы на транспортировку газа польской территорией.

По данным Gazeta Wyborcza, соответствующего согласия россияне добились от польской стороны в ходе последних переговоров в Москве в конце прошлой недели.

Газета написала со ссылкой на свои источники, что представители польской нефтегазовой компании PGNIG, которой, как и «Газпрому», принадлежит 48% акций EuRoPolGaz, согласились единогласно утверждать, кроме тарифов, также годовой план деятельности компании и крупные инвестиции.

Издание напоминает, что «Газпром» добивался утверждения принципа единогласия в решениях правления с 2006 года.

Сегодня в состав правления EuRoPolGaz входят по два представителя от PGNiG и «Газпрома», и в случае непринятия решения простым большинством решающий голос имеют представители польской компании. Благодаря этому польская сторона могла устанавливать тарифы на транспортировку газа польской частью Ямальского газопровода, несмотря на протесты российских акционеров, добивающихся их снижения. Теперь без согласия «Газпрома» EuRoPolGaz не сможет самостоятельно устанавливать тарифы.

По данным газеты, соответствующие изменения в устав EuRoPolGaz планируется утвердить до конца августа.

Как сообщал УНИАН, в апреле Gazeta Wyborcza написала, что «Газпром» хочет добиться отмены обязательного утверждения тарифа на транспортировку российского газа по территории Польши в Германию польской Администрацией по вопросам энергетики, что позволило бы снизить стоимость транзита. По этому газопроводу в Германию поставляется 20% российского газа.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польша единственная из 27 стран Евросоюза после окончания газового конфликта Украины и РФ до июня т.г. продолжала недополучать часть газа, который раньше ей поставляла компания «РосУкрЭнерго», соучредителем которой является «Газпром».

Россияне для дополнительных поставок настаивают на внесении изменений в Ямальский договор от 1993 года, который определяет условия поставок газа в Польшу и Германию по Ямальскому трубопроводу до 2022 года.

В июне «Газпром» договорился с PGNIG о поставке дополнительно 1 млрд. кубометров газа, после чего польская компания заявила о намерении купить у россиян еще 3 млрд. кубометров газа.