Саакашвили утверждает, что Wall Street Journal извинилась за его интервью

Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что газета Wall Street Journal, которая в понедельник опубликовала интервью с его словами о том, что надежды Грузии на вступление в НАТО "почти мертвы", извинилась перед ним.

"Это трагично. Это означает, что русские сражались за правое дело", - такая фраза Президента Грузии была опубликована в интервью. "Журнал уже принес извинения", - заявил Саакашвили на внеочередной сессии парламента в процессе политических дебатов. Таким образом он ответил на заявление лидера парламентского меньшинства - председателя Христианско-демократического движения Георгия Таргамадзе, который во время выступления жестко раскритиковал его за такие слова.

Wall Street Journal отметила, что "до августовской войны господин Саакашвили уверенно говорил о вступлении его страны в НАТО и Евросоюз, а также о неизбежности воссоединения с двумя отколовшимися регионами - Южной Осетией и Абхазией". "Теперь президент говорит, что достижение этих трех целей не кажется возможным в ближайшее время", - написала газета.

РИА новости