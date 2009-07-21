Индия и США подписали соглашение о военном сотрудничестве

Индия и США 20 июля подписали ряд соглашений о сотрудничестве в военной сфере и в сфере ядерной энергетики, сообщает агентство Reuters. Соглашения были подписаны по итогам визита в Индию госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Главное из подписанных соглашений - так называемое соглашение о "практическом мониторинге". В соответствии с ним США получили возможность продавать Индии самое современное вооружение. Соглашение запрещает Индии перепродавать это вооружение или использованные при его создании технологии третьим странам, что является обязательным условием в соответствии с законодательством США.

Как отмечает агентство, на протяжении следующих пяти лет Индия намерена вложить в обновление парка вооружений, в основном состоящего из советской техники, около 30 миллиардов долларов. Треть этой суммы, как ожидается, пойдет на покупку 126 многоцелевых истребителей.

Тендер на приобретение этих истребителей Индия объявила в августе 2007 года. В конкурсе участвуют пять авиастроительных компаний, в том числе российская "МиГ" с Миг-35 и американские Lockheed Martin и Boeing с истребителями F-16C/D и F/A-18E/F соответственно. Как ожидается, подписанное соглашение существенно увеличит шансы американских компаний на победу в тендере.

Еще одно подписанное соглашение предусматривает строительство в Индии двух американских ядерных реакторов в рамках программы по сотрудничеству в сфере ядерной энергетики. По словам Клинтон, площадки для строительства реакторов уже утверждены индийским правительством. Сумма контракта на постройку реакторов оценивается в 10 миллиардов долларов.

Хиллари Клинтон также пригласила премьер-министра Индии Манхомана Сингха совершить официальный визит в США 24 ноября.

Лента.ру