Ситуация на захваченном пиратами судне обострилась

Ситуация на захваченном сомалийскими пиратами свыше трех месяцев назад немецком контейнеровозе Hansa Stavanger, в составе экипажа которого двое украинцев, серьезно обострилась.

По сведениям журнала «Шпигель», пираты свезли на берег трех немцев и одного россиянина из числа экипажа судна, и они находятся сейчас в глубине сомалийской территории.

По данным издания, морякам захваченного судна пираты устраивали имитацию расправ, над ними всячески издевались и морили голодом. Практически все члены команды серьезно больны и находятся на грани нервного срыва.

Все эксперты сходятся во мнении, что ситуация на Hansa Stavanger более чем критическая. Переговоры между гамбургской судоходной компанией и непредсказуемыми, находящимися под воздействием наркотиков пиратами идут очень трудно. Уже неоднократно стороны были близки к заключению сделки о выкупе в размере в 2 или 3 млн. долларов, однако затем все проваливалось, сообщает радиостанция «Голос России».

Контейнеровоз Hansa Stavanger, следовавший из Объединенных Арабских Эмиратов в Кению, был захвачен 4 апреля в 720 км от сомалийского побережья. Его экипаж состоит из 24 человек, трое из которых являются гражданами России, двое — Украины, пятеро — Германии.