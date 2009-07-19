В Афганистане разбился российский вертолет, погибли 16 человек

В афганском городе Кандагар разбился вертолет Ми-8 российской авиакомпании "Вертикаль-Т", погибли 16 пассажиров, члены экипажа тяжело ранены.

"При крушении тяжело ранены два россиянина и один гражданин Белоруссии. Россияне - командир экипажа и второй пилот, бортмеханик был гражданином Белоруссии. В настоящее время они находятся в канадском госпитале в Кандагаре", - сообщил РИА Новости по телефону сотрудник посольства России в Кабуле.

Он также заявил, что, по последней информации, в результате крушения 16 человек погибли. Всего же на борту вертолета находился 21 человек.

"О национальности пассажиров достоверной информации пока нет", - отметил дипломат. (Ранее появилась информация о том, что погибшие пассажиры были гражданами США).

Расследованием катастрофы занимается администрация авиавластей Кандагара и Межгосударственный авиационный комитет.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на представителей американского военного командования в Афганистане, свидетельств того, что вертолет был сбит, нет.

Агентство отмечает, что авиакатастрофа произошла недалеко от крупнейшей военной базы НАТО Kandahar Air Field.