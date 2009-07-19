Все больше радикальных исламистов едут из Германии в Пакистан

Германские службы безопасности зарегистрировали увеличение потока радикальных исламистов, отправляющихся в Пакистан, предположительно, для обучения в военизированных лагерях. В первые месяцы нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года число выезжающих почти удвоилось, сообщает в воскресенье, 19 июля, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, не называя конкретных источников информации.

"В этом году мы зарегистрировали выезд в Пакистан 40 человек, известных своей принадлежностью к радикальным исламским кругам в Германии", - приводит газета слова неназванного высокопоставленного сотрудника спецслужб. Маршрут следования, как правило, пролегает через Сирию, Египет или Турцию.

Около 15 процентов исламистов, выезжающих в Пакистан, являются гражданами Германии, принявшими ислам. В целом среди радикальных исламистов число неофитов уже приближается к 25 процентам. Многие из тех, кто проходит подготовку в Пакистане, позже возвращаются в Германию.

Спецслужбы также установили, что радикальные исламисты значительно активизировали свою деятельность накануне предстоящих выборов в бундестаг. Не исключено, пишет издание, что с помощью терактов они могут добиваться вывода военнослужащих бундесвера из Афганистана.

В этой связи газета приводит слова статс-секретаря в министерстве внутренних дел ФРГ Аугуста Ханнинга (August Hanning), который признал, что подобные угрозы периодически поступают. В то же время он добавил, что конкретных данных о готовящихся терактах нет. Тем не менее, спецслужбы должны быть готовы к тому, что на германские представительства за рубежом, а также на объекты внутри страны, могут быть совершены нападения, отметил представитель МВД Германии.

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