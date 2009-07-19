В Беларуси будут бороться с должниками «Досками позора»

В Беларуси для борьбы с самогоноварением и неплатежами за услуги жилищно-коммунальных услуг стали устанавливать «Доски позора».

Об этом сообщает «Европейское радио для Беларуси».

В районных центрах Витебской области к таким мерам прибегает милиция: на «Доски позора» попадают алкоголики и те, кто управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

А в городе Орша (Витебская область) на таких досках с надписью «Они позорят наш город» можно узнать об именах и адресах самогоноварения.

По словам начальника следственного отдела Оршанского городского отдела внутренних дел Сергея СИДИНА, таким образом правоохранительные органы влияют на сознание самогонщиков. «И не надейтесь, что купить крепкие напитки по этим адресам будет так просто. Это дело милиции, чтобы перекрыть туда дорогу. Если мы знаем, что там торгуют спиртным, мы же не сделаем так, чтобы там окошко не закрывалось? На этом окошке мы поставим сети, чтобы туда попадали те, кто хочет за наш счет – за счет налогоплательщиков, обеспечить свою потребность в крепких напитках», - пояснил С.СИДИН.

При этом милиционер отверг обвинение журналиста в том, что такое обнародование имен без согласия граждан запрещено законом и является вмешательством в частную жизнь. По его словам, на «Доски позора» попадают имена только тех граждан, которые привлечены к ответственности по решению суда.

«Европейское радио для Беларуси» также разыскало граждан, имена которых обнародованы на «Досках позора». В частности, приводится следующий разговор корреспондента с одним из самогонщиков, попавшим на «Доску позора»:

- Правда, что вы продаете самогонку?

- Раньше продавал, а теперь – нет.

- А вы слышали про «Доску позора»? Вы не против того, что там написано ваше имя?

- Ну, понаставили тут, черт с ними! Но этого никто не имел право делать без моего согласия!

- Интересно, а сколько у вас стоил литр самогона?

- Интересно? Ну, приходи с деньгами – я тебе продам!

В другом районном центре Витебской области – поселке Ушачи – «Доску позора» организовало жилищно-коммунальное управление. На стенде с надписью «Забывчивые и недобросовестные найдут себя» висят списки должников по расчетам за жилищно-коммунальные услуги, а рядом – зеркало, в котором потенциальные неплательщики могут увидеть свое отражение.