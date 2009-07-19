В Грузии зафиксирован первый случай заболевания «свиным гриппом»

Первый случай заболевания гриппом A/H1N1 в Грузии был зафиксирован в пятницу вечером, сообщил РИА Новости министр труда, здравоохранения и социальной защиты страны Александр Квиташвили. "Вчера вечером мы зарегистрировали первый случай заболевания вирусом A/H1N1. Мы уже сообщили о данном случае во Всемирную организацию здравоохранения. Пациент изолирован, и никакой опасности на данном этапе с распространением гриппа нет", - сказал Квиташвили. По данным министра, заболела молодая женщина, которая несколько дней назад прибыла из Великобритании.