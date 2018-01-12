В Великобритании осудили хирурга, который оставлял свои инициалы на органах пациентов

В Великобритании приговорили к общественным работам и штрафу хирурга-трансплантолога Саймона Бремхолла, который во время операций выпекал аргоновым лучом собственные инициалы на печени пациентов.

Как сообщает SkyNews, на заседании судья отметил, что Бремхолл «предал доверие» своих пациентов. Хирург оставил «автографы» на их внутренних органах во время операций по трансплантации, проведенных в феврале и августе 2013 года.

Отмечается, что одна из трансплантированных печенок не прижилась, из-за причин, не связанных с действиями Бремхолла. Тогда другой хирург, который проводил на ней операцию, нашел на внутреннем органе буквы "SB", и сфотографировал их.

Бремхолл, который является признанным в мире профессионалом своего дела, прекратил практику в 2014 году.

Одна из жертв хирурга в суде заявила, что столкнулась из-за поступка Бремхолла с психологическими проблемами.

Согласно приговору суда, хирург избежал заключения под стражу – суд присудил ему наказание в виде 120 часов неоплачиваемых общественных работ и штрафу в 10 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Саймона Бремхолла отстранили от работы в госпитале королевы Елизаветы II. В госпитале он проработал 12 лет и считался опытным специалистом в области трансплантологии