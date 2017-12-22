Всемирно известного 81-летнего дирижера обвинили в домогательствах четыре женщины

Сразу несколько оркестров разорвали контракты со всемирно известным дирижером Шарлем Дютуа, которого четыре женщины обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Би-би-си.

Три оперные певицы и одна исполнительница классической музыки утверждают, что в прошлом Дютуа их домогался. Сам швейцарский дирижер пока никак не ответил на эти обвинения.

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81-летний Дютуа - художественный руководитель и главный дирижер лондонского Королевского филармонического оркестра. Он занимает эту должность с 2009 года.

После обвинений Королевский филармонический оркестр выпустил заявление, в котором сказано, что вместе с Дютуа было принято решение временно отстранить его работы, пока не будет представлена четкая картина произошедшего.

"Мы очень серьезно относимся к обвинениям подобного рода. Королевский филармонический оркестр рассчитывает, что в ходе правового процесса будет установлена истина, - сказано в заявлении. - Незамедлительные действия, принятые оркестром и Шарлем Дютуа, предоставляют достаточно времени, чтобы составить четкую картину произошедшего. Шарлю Дютуа необходимо дать возможность получить юридическую консультацию и ответить на предъявленные обвинения".

Ушедшая на пенсию оперная певица Пола Расмуссен рассказала, что произошло в гримерной Дютуа в 1991 году.

"Он прижал меня к стене, схватил мою руку и запустил ее в свои штаны и стал насильно целовать меня взасос", - сказала она агентству Ассошиэйтед пресс.

52-летния Расмуссен сейчас работает адвокатом в районе Сан-Франциско. По ее словам, Дютуа тогда вызвал ее к себе в гримерную. После этого она отказывалась оставаться с ним наедине.

Другая певица, Сильвия Макнер, рассказала, что в 1985 году Шарль Дютуа попытался "добиться своего" в отеле после репетиции с оркестром Миннесоты.

"Когда в лифте остались только мы вдвоем, Шарль Дютуа прижал меня к стене, навалился на меня и просунул свое колено мне между ног", - рассказала она.

Еще две женщины выдвинули обвинения анонимно, заявив, что опасаются, что Дютуа может употребить свое влияние для того, чтобы помешать их дальнейшим выступлениям.

Одна из них сказала, что дирижер трижды приставал к ней в 2006 году и один раз в 2010, хватал ее за грудь и прижимал ее к стене в гримерной, удерживая за запястья.

Помимо Королевского симфонического оркестра, Дютуа работал с симфоническими оркестрами Бостона и Сан-Франциско, которые теперь прервали с ним отношения.

Филармонический оркестр Нью-Йорка заявил, что Шарль Дютуа не будет дирижировать на пяти выступлениях, назначенных на январь. Симфонический оркестр Чикаго и Кливлендский оркестр также сообщили, что он не будет выступать на запланированных на первую половину следующего года концертах.

Дютуа руководил двумя оперными театрами, 10 раз номинировался на "Грэмми" и дважды получал эту награду.

На протяжении 25 лет он возглавлял Монреальский симфонический оркестр, 10 лет был художественным руководителем национального оркестра Франции. Дютуа до сих пор занимает пост почетного руководителя симфонического оркестра телерадиокомпании Эн-Эйч-Кей в Токио.

Четыре предполагаемые жертвы домогательств заявили, что решились рассказать о поведении Дютуа после того, как после подобных обвинений от работы был отстранен дирижер Метрополитен-опера Джеймс Левайн.

Как сообщал УНИАН, ранее журнал Time назвал "человеком года" женщин, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах. В начале октября в New York Times вышло расследование о продюсере Харви Вайнштейне, в котором актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвинили его в домогательствах. После выхода материала все больше актрис стали рассказывать о домогательствах со стороны известного продюсера. Были разоблачены и другие знаменитости, в том числе Кевин Спейси, Дастин Хоффман и Луи Си Кей.