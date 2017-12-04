Трамп и Ким Чен Ын попали в список финалистов на звание "Человека года" Time

Журнал Time опубликовал шорт-лист финалистов на получение звания «Человек года» по версии издания. В него также вошел президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил, что отказался вновь стать «Человеком года» по версии журнала Time. По его словам, ему звонили из журнала и предупредили об этом, однако руководство издания опровергло эту информацию.

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Среди 10 кандидатов на звание «Человека года» фигурируют также северокорейский лидер Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Amazon Джефф Безос и спецпрокурор США по «российскому вмешательству» Роберт Мюллер.