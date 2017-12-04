"В ограниченном объеме": США возобновят выдачу виз в российских регионах

11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объёме.

Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объёме, сообщается на сайте посольства США в РФ.

Читайте такжеВ США требуют от России закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить дипмиссии в Вашингтоне и Нью-Йорке - СМИ

Посол США в России Джон Хантсман подчеркнул, что власти страны не могут возобновить выдачу виз в том объеме, который был до необоснованного решения правительства Российской Федерации существенно сократить численность персонала посольства США и трех американских консульств.

"Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, США прекратили выдачу виз в РФ после требования Москвы сравнить количество дипломатических работников в стране до 455 человек.

В ответ США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта на своей территории.