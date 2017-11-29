Ради замужества невеста принца Гарри поменяет вероисповедание и получит новое гражданство
Мисс Меган Маркл будет следовать всем правилам иммиграции, сообщила канцелярия. При этом пока не уточняется, сохранит ли она свое американское гражданство.
Прошлые консервативные правила британской монархии не позволили бы Меган Маркл стать невестой принца Гарри - помешало бы и ее американское гражданство, и опыт предыдущего замужества, и вероисповедание.
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К счастью, в последнее время во всех европейских королевствах наметилась тенденция к упрощению этих правил. Так, чтобы стать принцессой Уэльской - такой титул Меган получит после замужества, ей достаточно получить британское гражданство и поменять религию, пишет Hello.
Как стало известно из официального сообщения королевской канцелярии, в ближайшие месяцы Меган предстоит перейти в англиканскую церковь и креститься. Отец Меган исповедует пресвитерианство, мать - протестанство. Сама Меган, хотя и училась в католической церкви в Лос-Анджелесе, идентифицирует себя как протестант.
Также сообщается, что сразу после вступления в брак с принцем Гарри, Меган получит британское гражданство. "Мисс Меган Маркл будет следовать всем правилам иммиграции", - сообщила канцелярия. При этом пока не уточняется, сохранит ли она свое американское гражданство. Как бы то ни было, гостить в родном Лос-Анджелесе Меган после свадьбы сможет лишь по особенным случаям, в остальное время она будет целиком и полностью занята благотворительной и социальной работой, как и все члены королевского дома.
Отметим, что согласно пресс-релизу дворца, свадьба пройдет в мае 2018 года и все расходы на себя берет королевская семья. Также было объявлено, что в эту пятницу Гарри и Меган исполнят первое совместное обязательство в Ноттингеме.
Напомним, что пара познакомилась прошлым летом через общих друзей. Официальное подтверждение их роман получил в ноябре 2016 года, когда Гарри опубликовал открытое письмо к журналистам с просьбой прекратить преследование его девушки.