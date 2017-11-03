Трамп назвал новую стоимость стены на границе с Мексикой
10:34, 03 ноября 2017Мир
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Стоимость стены на границе с Мексикой будет в два раза ниже, чем предполагалось изначально.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что стоимость стены на границе с Мексикой будет в два раза ниже, чем предполагалось изначально.
«Думаю, за $18 млрд. или за меньшую сумму у нас будет отличная стена», — сказал Трамп.
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Он также отметил, что сейчас администрация президента изучает прототипы сооружения, а затем «сделает выбор».
Первоначально постройка стены оценивалась в приблизительно $40 млрд.
Ранее сообщалось, что Трамп снова заявил, что возведение стены оплатит Мексика.
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