В Афганистане разбился вертолет с американскими военными на борту

В Афганистане, в провинции Логар, упал вертолет с американскими военными на борту, сообщает DW.

Известно, что один военный погиб в результате травм. Еще шестеро находившихся на борту, получили повреждения.

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В то же время, исламистское движение "Талибан" распространил в Twitter сообщение, что якобы вертолет сбили его боевики. Впрочем в НАТО опровергли это сообщение.