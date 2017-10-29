В Афганистане разбился вертолет с американскими военными на борту
02:30, 29 октября 2017Мир
973 0
Один военный погиб в результате травм.
Иллюстрация / REUTERS
В Афганистане, в провинции Логар, упал вертолет с американскими военными на борту, сообщает DW.
Известно, что один военный погиб в результате травм. Еще шестеро находившихся на борту, получили повреждения.
Читайте такжеВ Кении вертолет упал в озеро, погибли пилот и четыре журналиста (видео)
В то же время, исламистское движение "Талибан" распространил в Twitter сообщение, что якобы вертолет сбили его боевики. Впрочем в НАТО опровергли это сообщение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter