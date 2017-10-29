Теракт в Сомали: погибли минимум 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли и еще 17 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших сегодня в столице Сомали Могадишо.

По данным представителя полиции, на которого ссылается агентство Reuters, большинство погибших - полицейские, среди жертв также - бывший депутат сомалийского парламента.

Террорист-смертник на автомобиле въехал в ворота отеля Naso Hablod Two и подорвал себя. Отель расположен недалеко от президентского дворца. После этого, по данным полиции, в здание ворвались вооруженные люди в военной форме. Между нападавшими и правоохранителями началась стрельба, сообщает Deutsche Welle.

Через несколько минут после первого взрыва неподалеку прогремел второй. Взорвался автомобиль возле здания, в котором ранее был парламент.

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Ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб", которую связывают с "Аль-Каидой". Представитель исламистов заявил, что боевики напали на членов правительства и представителей служб безопасности в отеле, принадлежащем министру внутренней безопасности Сомали.

Взрывы в Могадишо прогремели через две недели после другого масштабного теракта. 14 октября возле одного из отелей взорвался грузовик. Террорист-смертник подорвал автомобиль на оживленном перекрестке. Погибли 358 человек, еще 228 были ранены. Сгорели около сотни машин, стоявших поблизости. Правительство Сомали назвало причастными к теракту боевиков из "Аш-Шабаб".