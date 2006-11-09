Оппозиция в Бишкеке готовится праздновать победу

На центральной площади Бишкека Ала Тоо утром в четверг начали сворачивать палаточный городок оппозиции, который простоял здесь почти восемь дней.

Как передает РИА Новости, сейчас с площади убирают красные палатки, в которых жили участники бессрочной акции оппозиционного движения "За реформы", требовавшего конституционной реформы. В то же время юрты, которых здесь более десяти, пока стоят.

На площади также идет уборка после вчерашнего празднования оппозицией победы. В среду парламент Киргизии принял новую конституцию. Этот документ является компромиссом, который был достигнут после долгих согласований между парламентской оппозицией, остальными депутатами и президентом страны Курманбеком Бакиевым.

В настоящее время на центральной площади Бишкека находятся около 200 человек.

В четверг днем киргизская оппозиция планирует провести большой праздничный митинг и в торжественной обстановке закончить свою акцию. Накануне лидеры движения "За реформы" призывали своих сторонников прийти на площадь Ала Тоо.

Между тем, как сообщили РИА Новости в администрации президента, он пока не подписал новую конституцию страны. Ожидается, что подписание основного закона пройдет в торжественной обстановке.