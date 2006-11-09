Рамсфелд назвал причину своей отставки

Решение об отставке Доналда Рамсфелда с поста главы Пентагона было принято частично в связи с изменившейся после выборов в Конгресс политической ситуацией в США. Об этом в среду журналистам заявил сам Доналд Рамсфелд.

"Это будет другой Конгресс, другая атмосфера в преддверии президентских выборов 2008 года. Мне показалось, что так будет лучше для всех", - цитирует слова Рамсфелда Reuters.

Напомним, что об отставке министра обороны США заявил в своем обращении к нации Джордж Буш. Заявление президента было посвящено итогам выборов в Конгресс. Однако Буш подчеркнул, что решение об отставке главы Пентагона было принято во вторник еще до начала голосования на выборах.

По результатам голосования Республиканская партия впервые с 1994 года потеряла большинство в Палате представителей. Итоги выборов в Сенат еще окончательно не подведены: и республиканцы, и демократы имеют шансы на большинство в верхней палате.

В своей речи Джордж Буш частично взял на себя ответственность за поражение республиканцев и признал, что одной из причин проигрыша стало недовольство граждан военной кампанией в Ираке. После этого президент объявил об отставке Рамсфелда, предложив на его должность бывшего главу ЦРУ Роберта Гейтса. Кандидатуру Гейтса должен утвердить новоизбранный Конгресс.

Лента.ру