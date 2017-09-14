Для "Игры престолов" снимут множество финалов - СМИ

Для сериала «Игра престолов» снимут множество финалов, сообщает Entertainment Weekly. Таким образом канал HBO надеется избежать спойлеров.

Как утверждается, программный директор HBO Кейси Блойс сказал, что из-за разнообразных концовок восьмого сезона даже актерский состав не будет знать, чем завершится история.

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«Они собираются снять множество версий, чтобы никто на самом деле не знал, что происходит», – якобы заявил Блойс. По его словам, так нужно в случае с продолжительными шоу.

В HBO не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что число нелегальных просмотров седьмого сезона «Игры престолов» превысило 1 млрд.