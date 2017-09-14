Для "Игры престолов" снимут множество финалов - СМИ
Программный директор HBO Кейси Блойс сказал, что из-за разнообразных концовок восьмого сезона даже актерский состав не будет знать, чем завершится история.
Для сериала «Игра престолов» снимут множество финалов, сообщает Entertainment Weekly. Таким образом канал HBO надеется избежать спойлеров.
Как утверждается, программный директор HBO Кейси Блойс сказал, что из-за разнообразных концовок восьмого сезона даже актерский состав не будет знать, чем завершится история.
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«Они собираются снять множество версий, чтобы никто на самом деле не знал, что происходит», – якобы заявил Блойс. По его словам, так нужно в случае с продолжительными шоу.
В HBO не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Ранее сообщалось, что число нелегальных просмотров седьмого сезона «Игры престолов» превысило 1 млрд.