В Иране конфисковали почтовых голубей-наркодилеров

В Иране полиция изъяла около 100 голубей, используемых для контрабанды наркотиков, сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что почтовые голуби были обнаружены в рамках серии рейдов полиции по борьбе с наркотиками.

Мероприятия прошли в провинции Керманшах, правоохранители изъяли почтовых голубей, которых обучили доставлять наркотики.

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Как рассказал местный представитель судебных органов, наркотические вещества помещали в коробочки и прикрепляли к лапкам голубей.

По данным полиции, доставлялись наркотики в разные места внутри той же провинции.

Подчеркивается, что в Керманшахе это первый случай использования голубей для контрабанды наркотиков.