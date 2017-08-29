В Иране конфисковали почтовых голубей-наркодилеров
В Иране полиция изъяла около 100 голубей, используемых для контрабанды наркотиков.
В Иране полиция изъяла около 100 голубей, используемых для контрабанды наркотиков, сообщает агентство IRNA.
Отмечается, что почтовые голуби были обнаружены в рамках серии рейдов полиции по борьбе с наркотиками.
Мероприятия прошли в провинции Керманшах, правоохранители изъяли почтовых голубей, которых обучили доставлять наркотики.
Читайте такжеВ Германии конфисковали крупную партию экстази в виде головы Трампа
Как рассказал местный представитель судебных органов, наркотические вещества помещали в коробочки и прикрепляли к лапкам голубей.
По данным полиции, доставлялись наркотики в разные места внутри той же провинции.
Подчеркивается, что в Керманшахе это первый случай использования голубей для контрабанды наркотиков.