Во Франции готовят предложения по реформированию Евросоюза

Президент Франции Эмманюэль Макрон после выборов в германский бундестаг 24 сентября готов будет озвучить предложения Парижа по дальнейшему развитию Евросоюза. Об этом французский лидер заявил во вторник, 29 августа, в Елисейском дворце на традиционной ежегодной встрече с послами Франции за рубежом, как сообщает DW.

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По словам главы государства, речь не идет о пересмотре договоров ЕС, в которых излагаются конституционные основы Европейского Союза. Париж работает над "конкретными" инициативами примерно в десяти тематических областях с тем, чтобы пробудить у стран Европы новые "амбиции" и сделать европейское сообщество вновь привлекательным в глазах его жителей, отметил политик.

В первую очередь новые меры будут направлены на укрепление экономического и валютного союза, гармонизацию социальной и фискальной политики в государствах - членах ЕС, выработку совместной оборонной стратегии, общего курса в отношении беженцев и подходов к вопросам изменения климата и энергетики, отметил французский лидер.