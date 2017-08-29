У Ким Чен Ына родился третий ребенок - СМИ

У лидера КНДР Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу родился ребенок. Об этом заявили на брифинге Национальной службы разведки Южной Кореи, передает РБК со ссылкой на ​агентство Yonhap.

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По информации агентства, ребенок родился еще в феврале. Его пол и имя неизвестны.

Как отмечает Yonhap, у Ким Чен Ына есть еще двое детей, которые родились в 2010 и 2013 годах. Официального подтверждения этих данных нет.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в международном аэропорту Куала-Лумпура был убит брат лидера КНДР Ким Чен Нам. По данным спецслужб Южной Кореи, отравление газом было организовано министерством государственной безопасности и министерством иностранных дел Северной Кореи.