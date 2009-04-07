Горит пятый этаж парламента Молдавии

Протестующие подожгли несколько кабинетов в левом крыле здания парламента Молдавии, полыхает пятый этаж, все стекла вплоть до восьмого этажа выбиты, передает корреспондент РИА Новости.

Оппозиция, недовольная итогами прошедших в воскресенье выборов в парламент, на которых объявлена победа Компартии во главе с президентом Владимиром Ворониным, второй день проводит акции протеста в Кишиневе. Сегодня акция протеста переросла в уличные беспорядки. Протестующие громили рабочую резиденцию президента и здание парламента.

На площади между резиденцией президента и парламентом сейчас остаются около полуторасот человек. Перед зданием парламента горят несколько костров. Здание парламента пытаются поджечь с разных сторон. Здание резиденции главы государства не подвергается атакам.

Участники беспорядков вскрывают сейфы в служебных помещениях парламента, документы выкидывают или сжигают. Белые кожаные кресла из зала приемов вынесли на улицу, на них отдыхает молодежь. На креслах катают девушек по центральному проспекту.

У здания правительства продолжается митинг. Через динамики, установленные оппозиционерами на площади, транслируются румынские песни, в том числе и 20-летней давности - времен революции в Румынии. Здание оцеплено подразделениями силовых структур. Попыток прорваться через оцепление митингующие не предпринимают.